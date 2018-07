‘Chelsea heeft beste papieren voor begeerde en transfervrije Braziliaan’

Bernard Anício Caldeira Duarte, kortweg Bernard, heeft de clubs voor het uitkiezen. Volgens Globo Esporte heeft de linksbuiten twaalf aanbiedingen ontvangen van onder meer AS Monaco, Benfica, West Ham United, Leicester City, VfL Wolfsburg, Palmeiras en Chelsea. Laatstgenoemde club heeft de beste papieren.

De veertienvoudig international van Brazilië is gecharmeerd van zowel de club als de stad Londen en hoopt vurig dat zijn management tot een vergelijk kan komen met Chelsea. Naast Palmeiras toonde overigens ook Grêmio belangstelling, maar de voorkeur van Bernard ging niet uit naar een terugkeer naar zijn vaderland.

Bernard besloot eind juni om zijn aflopende contract bij Shakhtar Donetsk niet te verlengen en daardoor is hij transfervrij. Hij maakte in de zomer van 2013 voor 25 miljoen euro de overstap van Atlético Mineiro naar Shakhtar en kwam in Oekraïne tot 28 doelpunten en 35 assists in 157 wedstrijden.

De technicus won drie landstitels, driemaal de nationale beker en drie keer de Oekraïense Super Cup. Aanvankelijk leek het erop dat hij naar Besiktas zou gaan, maar Haber1903 meldde begin juni dat de club uit Istanbul niet kon tippen aan de salariseisen. Bernard zou namelijk een jaarsalaris van zes miljoen euro hebben verlangd.