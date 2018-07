AC Milan hoort vraagprijs van vijftig miljoen: ‘Ze moeten verkopen’

Lucas Paquetá gaat Flamengo hoogstwaarschijnlijk verlaten. De twintigjarige aanvallende middenvelder is bij diverse clubs in beeld en volgens Kléber Leita, voormalig voorzitter van Flamengo, is AC Milan het meest concreet in de markt.

In het contract van Paquetá staat een gelimiteerde transfersom van vijftig miljoen euro. “Het slechte nieuws is dat Milan afhankelijk is van het feit of ze een speler kunnen verkopen. Maar ze zijn daar inmiddels ver mee en daarna kunnen ze het bedrag van vijftig miljoen op tafel leggen om Paquetá te halen”, aldus Kléber Leita tegenover Globo Esporte.

I Rossoneri gaan waarschijnlijk afscheid nemen van Suso, die bij onder meer AS Roma in beeld is. Ook aan Gianluigi Donnarumma wordt getrokken, maar zowel de directie als trainer Gennaro Gattuso willen de negentienjarige doelman liever niet laten gaan.

Paquetá, international van Brazilië Onder-20, meldde zich op tienjarige leeftijd in de jeugdopleiding van Flamengo en maakte in maart 2016 zijn debuut in het eerste elftal. Inmiddels staat de teller op 7 doelpunten en 5 assists in 45 wedstrijden. Zijn contract loopt nog tot nieuwjaarsdag 2021 door.