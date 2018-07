Slutsky slachtoffert aanvoerder: ‘Ik heb er goed over nagedacht’

Vitesse leek donderdag teleurstellend aan het seizoen te beginnen, want na 49 minuten keek men tegen een 2-0 achterstand aan tegen Viitorul. De club uit Arnhem herpakte zich en sleepte een gelijkspel uit het vuur: 2-2. Leonid Slutsky verwacht dat zijn ploeg volgende week beter voor de dag zal komen in GelreDome.

“Natuurlijk had ik vooraf niet voor dit resultaat getekend. Maar we hebben na de 2-0 met ons hart gespeeld en twee keer gescoord. We hebben een aantal uitstekende kansen gecreëerd en karakter getoond. Dus ik ben tevreden. (...) Ik weet zeker dat we thuis veel en veel beter gaan spelen”, aldus de Rus voor de camera van FOX Sports.

Van onderschatting was in ieder geval geen sprake, aldus Slutsky. Hij stelt dat zijn ploeg te snel voor de lange bal koos en dat het daardoor moeilijk was om balbezit te houden. Omdat de warme omstandigheden het er ook niet makkelijker op maakten, maakte Vitesse het zichzelf eigenlijk alleen maar lastig, betoogt de ex-coach van CSKA Moskou.

Opvallend was dat aanvoerder Maikel van der Werff op de bank begon. Slutsky gaf de voorkeur aan Rasmus Thelander en Jake Clarke-Salter. “Onze drie verdedigers hebben ongeveer hetzelfde niveau. Ik heb er goed over nagedacht (…) Natuurlijk is Maikel onze aanvoerder, maar we hebben drie stoppers. Ik denk dat ze het hele seizoen gaan roteren.”