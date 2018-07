Tiener van Leipzig debuteert met prachtig doelpunt tegen Lindgren en co

RB Leipzig heeft donderdagavond een grote stap gezet richting de derde voorronde van de Europa League. De nummer zes van het afgelopen Bundesliga-seizoen kende voor eigen publiek weinig problemen met het Zweedse BK Häcken: 4-0. Volgende week staat de returnwedstrijd op het programma.

Timo Werner, Yussuf Poulsen en Emil Forsberg ontbraken nog bij Leipzig, maar ook zonder het drietal WK-gangers wisten die Roten Bullen zich wel te redden. Bij rust stond het al 2-0 voor de Duitsers. Het openingsdoelpunt kwam in de 35ste minuut van Bruma, die in het strafschopgebied werd bereikt door een fraaie stiftbal van Stefan Ilsanker. De Portugese buitenspeler dook achter zijn bewaker op, nam de bal aan en rondde van dichtbij af.

De negentienjarige debutant Matheus Cunha, deze zomer overgekomen van FC Sion, verdubbelde de marge vervolgens op fraaie wijze. De Braziliaan plukte de bal net buiten het strafschopgebied uit de lucht, draaide om zijn as en plaatste de bal met veel gevoel in de bovenhoek. Het BK Häcken van aanvoerder Rasmus Lindgren (voormalig FC Groningen en Ajax) stelde er weinig tegenover. In de tweede helft werd het ook nog 3-0 via Kevin Kampl.

Er leek geen vuiltje aan de lucht, maar Leipzig eindigde de wedstrijd desondanks met tien man. Stefan Ilsanker pakte negen minuten voor tijd zijn tweede gele kaart. Met tien man wist de Bundesligist de marge echter nog verder uit te breiden: Jean-Kevin Augustin bepaalde de eindstand. Als de return geen wonder oplevert, wacht voor Leipzig een ontmoeting met het Roemeense Universitatea Craiova in de volgende voorronde.