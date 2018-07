Ajax gaat met Blind en Labyad onderuit tegen Turkse laagvlieger

Ajax is in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Konyaspor tegen een nederlaag aangelopen. De Amsterdammers kwamen na een kwart wedstrijd spelen op achterstand door een doelpunt van Ömer Ali Sahiner en kwamen daar niet meer van terug (0-1). Konyaspor eindigde vorig seizoen als vijftiende in de Süper Lig.

Het oefenduel werd op De Toekomst afgewerkt, maar pers en publiek waren niet welkom. Op door Konyaspor gepubliceerde foto’s is echter wel te zien dat Daley Blind als aanvoerder en Zakaria Labyad een van de Ajacieden waren die aan de aftrap verschenen. Ook Perr Schuurs, Rasmus Kristensen en Siem de Jong kwamen in actie.

Het Ajax van trainer Erik ten Hag boekte woensdagavond in de eigen Johan Cruijff ArenA een 2-0 overwinning op Sturm Graz en verschafte zichzelf daarmee een goede uitgangspositie voor de return in Oostenrijk. Blind viel na 84 minuten in voor Carel Eiting en maakte daarmee zijn rentree in het tenue van Ajax.

Ajax gaat volgende week woensdag op bezoek bij Sturm Graz en op zaterdag 11 augustus staat de eerste competitiewedstrijd van het seizoen op het programma. Heracles Almelo komt dan op bezoek in de hoofdstad. Daarna volgen in de Eredivisie ontmoetingen met VVV-Venlo, FC Emmen, Vitesse, FC Groningen en PSV (22 september).