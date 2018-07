Scholes vreest het ergste: ‘Met Young en Valencia word je geen kampioen’

Paul Scholes heeft komend seizoen geen hoge verwachtingen van Manchester United. De clubicoon van the Red Devils acht de ploeg niet in staat om het stadsgenoot Manchester City ook maar enigszins lastig te maken. Het ontbreekt het huidige Manchester United aan kwaliteit en stabiliteit, zegt Scholes in onderstaande video.