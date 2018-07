Leonardo bevestigt gesprekken met Juventus over ‘symbool van verandering’

Leonardo is officieel teruggekeerd als technisch directeur van AC Milan. De Braziliaan, wiens komst woensdagavond werd bevestigd, gaf donderdag een persconferentie en sprak over de transferperikelen in Milaan. Het grootste deel van de persconferentie ging over Leonardo Bonucci, die mogelijk voor een rentree bij Juventus staat.

Een jaar geleden stuntte Milan door Bonucci voor 42 miljoen euro over te nemen van Juventus. De 31-jarige Italiaan kwam vorig seizoen tot 51 wedstrijden en is gelukkig in het San Siro, maar AC Milan verkeert in financiële problemen en zou derhalve openstaan voor een verkoop van de aanvoerder. Leonardo bevestigde in gesprek te zijn met Juventus. "Ik heb met een aantal mensen gesproken, niet alleen met vertegenwoordigers van Juventus", citeerden de Italiaanse media.

De teruggekeerde beleidsbepaler voegde eraan toe dat Milan zich niet voor een vertrek van de routinier gaat werpen. Bonucci nam volgens hem het initiatief voor de gesprekken met Juventus en Milan heeft daar begrip voor. "We hebben er niets op tegen. Het begon allemaal met een begrijpelijke en stille wens. Daarna begonnen de gesprekken. Het is heel normaal dat een voetballer een wens koestert. Spelers vragen niet zomaar om een vertrek, want ze denken ook aan het project dat ze hier hebben en aan onze doelen."

"Bonucci kwam vorig jaar als symbool van verandering naar ons toe. We gaan nu kijken wat er gebeurt. Zijn vertrek is nog niet definitief", aldus Leonardo, die op het gebied van inkomende transfers niet zoveel spektakel verwacht als vorig jaar. Toen gaf Milan bijna tweehonderd miljoen euro uit. "Wij moeten ons houden aan de regels van Financial Fair Play, dus we gaan geen gekke dingen doen. We zullen gematigd en intelligent beleid gaan voeren."