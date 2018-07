‘Feyenoord nadert akkoord over vertrek van Van Beek’

Het is niet ondenkbaar dat Sven van Beek Feyenoord in de huidige transferwindow alsnog verlaat. Journalist Gianluca Di Marzio meldt dat Udinese en Feyenoord in onderhandeling zijn over een transfer van de centrale verdediger.

Het lijkt aannemelijk dat de 23-jarige Van Beek naar Udine verhuist, want het verschil tussen vraag en aanbod zou nog maar twee miljoen euro bedragen. Het contract van Van Beek loopt over een jaar af en dus moet Feyenoord de stopper deze zomer of in de winterstop verkopen om nog wat aan hem te verdienen.

De voormalig jeugdinternational van het Nederlands elftal werd onlangs nog in verband gebracht met Fenerbahçe, maar van een eventuele transfer naar Istanbul zei Van Beek ‘niets’ te weten: “Vals alarm. Ik kreeg berichtjes van kennissen en teamgenoten die vroegen of ik op weg was naar Turkije, maar ik heb nog steeds een contract bij Feyenoord.”

“Ik ben dus nog steeds van Feyenoord. Ik heb gewoon een contract hier en daarna zien we wel verder”, aldus Van Beek in een interview met Omnisport. Hij speelde tot dusverre 126 officiële wedstrijden voor Feyenoord en daarin was hij goed voor vijf doelpunten en drie assists.