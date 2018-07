AZ na ontluisterende nederlaag ver verwijderd van volgende voorronde

De derde voorronde van de Europa League is heel ver weg voor AZ. Het team van John van den Brom verloor donderdag, na een reis van 6.405 kilometer, met 2-0 van Kairat Almaty uit Kazachstan. De Eredivisionist maakte een ongeïnspireerde en machteloze indruk en werd in rouw gedompeld door een dubbelslag van spits Aderinsola Eseola. Over een week is de return in Alkmaar.

Kairat zit middenin de competitie in Kazachstan en staat bekend als een ploeg die sterk is voor eigen publiek. In de voorgaande twee seizoenen verloor Kairat geen enkele thuiswedstrijd in het eigen stadion; in de huidige jaargang werden van de tien thuiswedstrijden negen gewonnen en een verloren: tegen regerend kampioen FC Astana (1-2). De ploeg staat tweede in de competitie, met zes punten minder dan koploper Astana. AZ, zonder het vertrokken aanvalsduo Wout Weghorst en Alireza Jahanbakhsh, was dus gewaarschuwd. Toch kwamen de Alkmaarders op achterstand tegen Andrey Arshavin en consorten.

Na twaalf minuten werd Eseola bereikt op de helft van AZ. Hij stond er alleen voor, had vier AZ'ers om zich heen én gleed uit, maar kwam toch voor het doel van Marco Bizot. Eseola profiteerde van het uitglijden van Ron Vlaar, tikte de bal behendig langs Mats Seuntjens en schoot de bal door de benen van Bizot. De club uit de grootste stad van Kazachstan hield de rijen achterin goed gesloten. AZ kwam er zelden doorheen, al kwamen er wel enkele kansen: zo schoot aanvoerder Guus Til over na een fraaie pass van Oussama Idrissi.

Kairat nam de voorsprong mee de rust in en breidde de marge na de onderbreking uit. Opnieuw was het Eseola die AZ pijn deed. De spits, die in vier van de vijf voorgaande officiële wedstrijden ook al tot scoren kwam, stond vrij in het strafschopgebied en werd met wat mazzel gevonden. Al glijdend kreeg de Oekraïner de bal in de rechterhoek: 2-0. AZ was ondertussen bijzonder slordig in de passing en daardoor ging het aanvallen moeizaam. Aanspraak op de aansluitingstreffer maakten de bezoekers daarom niet.

Sterker nog: achttien minuten voor tijd werd het bijna 3-0 door toedoen van Baurzhan Islamkhan. De aanvoerder kon vanaf de rand van de zestien meter vrij uithalen, nadat verdediger Pantelis Hatzidiakos een lange trap van Kairat volledig verkeerd taxeerde. Bizot lette echter op en keerde het schot. De keeper moest opnieuw ingrijpen in een één-op-één-situatie met Márton Eppel, die werd bereikt door een steekpass van Arshavin. De voormalig ster van het Russisch elftal volleerde zelf naast, waardoor het bij 2-0 bleef in Almaty.