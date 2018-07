Vitesse toont veerkracht en is morele winnaar in Roemenië

Vitesse is het seizoen in ieder geval qua resultaat verdienstelijk van start gegaan. Het team van trainer Leonid Slutsky leek donderdag betrekkelijk kansloos te verliezen van Viitorul, maar herpakte zich en sleepte een 2-2 gelijkspel uit het Roemeense vuur. De return in de tweede voorronde van de Europa League staat voor volgende week donderdag op het programma in GelreDome.

Slutsky zei op de persconferentie een ‘lastige wedstrijd’ te verwachten in Ovidiu: “Viitorul heeft echt een aantal briljante spelers in huis en speelt in de stijl van Barcelona. Tikkie-takka-voetbal met veel korte passes.” In de eerste helft liet de thuisploeg van trainer Gheorghe Hagi geen groots voetbal zien, maar ging men wel met een voorsprong aan de leiding. Een minuut voor rust kopte aanvaller Denis Dragus hard raak na een voorzet vanaf de linkerflank. Doelman Eduardo was kansloos: 1-0.

Vitesse gaf niet veel weg, maar creëerde ook niet veel. Thomas Bruns kon de bal niet binnenlopen na een actie van Alexander Büttner, terwijl Valentin Cojocaru een antwoord had op inzetten van Bruns en Tim Matavz. Na 37 minuten was Viitorul dicht bij de openingstreffer toen Eduardo een inzet van Dragus blokte, maar de Portugees kon een paar minuten later dus alsnog vissen. Slutsky voerde in de rust geen wissels door en hoopte op beterschap voor het tweede bedrijf.

Dat kwam er echter niet, want binnen vier minuten verdubbelde de nummer vier van het afgelopen seizoen in de Roemeense Liga I de marge. Dragus stond bij de tweede paal helemaal vrij om een afdraaiende voorzet van Achim te benutten: 2-0. Wederom was Eduardo volstrekt kansloos. Vitesse leek zodoende een verloren wedstrijd te spelen, maar knokte zich toch nog terug. Tim Matavz zette zijn hoofd tegen een verdwaald schot van Büttner en bracht de spanning terug: 2-1.

De bezoekers uit Arnhem hadden nog ruim een half uur om een tweede treffer te maken en halverwege de tweede helft kregen zij daar een kans toe: Matavz haalde uit, maar doelman Cojocaru reageerde alert. Na 72 minuten was het wel raak: Bryan Linssen kopte binnen na een goede voorzet van Vyachelsav Karavaev. Vitesse had zelfs nog een overwinning mee kunnen nemen naar Nederland, maar Linssen kopte tegen de lat. Met Matusz Bero binnen de lijnen hoopte Slutsky nog een 2-3 af te dwingen, maar dat lukte niet meer.