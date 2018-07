Doelpuntenmaker van NAC Breda keert terug naar Frankrijk

Thierry Ambrose is terug in Frankrijk. De aanvaller speelde in de jeugdopleiding van AJ Auxerre en na uitstapjes bij Manchester City en NAC Breda gaat de 21-jarige Ambrose nu op huurbasis aan de slag bij RC Lens in de Ligue 2.

“We wilden meer kwaliteit en concurrentie hebben. Thierry heeft een erg goed seizoen gehad bij NAC. Hij scoorde talloze goals en gaf meerdere assists. Hij is nog een jonge speler, maar heeft veel potentie. We zijn erg tevreden over zijn komst”, aldus sportief directeur Eric Roy op de website van les Artésiens.

Ambrose, voormalig jeugdinternational van Frankrijk, speelde het afgelopen seizoen op huurbasis voor De Parel van het Zuiden. In 31 wedstrijden kwam hij tot 10 doelpunten en 6 assists en zijn contract bij Manchester City loopt nog tot de zomer van 2020 door.

Ambrose leek aanvankelijk nog op weg naar Girondins Bordeaux en ook OGC Nice werd genoemd, maar het talent gaat dus aan de slag in Stade Bollaert-Delelis. Lens eindigde vorig seizoen op de veertiende plaats en wil zo snel mogelijk terugkeren naar de Ligue 1.