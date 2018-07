Juventus verkoopt voor twintig miljoen en bedingt terugkoopclausule

Juventus neemt definitief afscheid van Rolando Mandragora. De club uit Turijn communiceert dat de 21-jarieg middenvelder voor twintig miljoen euro is verkocht aan Udinese. Die transfersom zal over vier jaar worden uitgesmeerd.

Juventus maakt daarmee 14,7 miljoen winst op Mandragora, die in de winter van 2016 werd overgenomen van Genoa. De linkspoot brak nooit door in het Allianz Stadium, want hij speelde slechts één wedstrijd in het eerste elftal.

Mandragora, enkelvoudig international van Italië, kan door een optie wel worden teruggekocht door Juventus. De club van Massimiliano Allegri moet die clausule dan wel voor het einde van het seizoen 2019/20 activeren, tegenover een bedrag van 26 miljoen euro. Dat bedrag mag dan in twee termijnen worden afbetaald.

Mandragora speelde zijn meeste wedstrijden voor Crotone, 37 stuks, en ook kwam hij nog uit voor Pescara en Genoa. Voor Udinese is de Napolitaan de duurste aankoop aller tijden. Het vorige record stond op naam van Stefano Fiore, die met de eeuwwisseling voor bijna tien miljoen euro werd overgenomen van Parma.