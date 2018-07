Enkel ‘details’ scheiden Newcastle van transfer van elf miljoen euro

Yoshinori Muto gaat aan de slag bij Newcastle United. FSV Mainz bevestigt via de officiële kanalen dat men een principeakkoord heeft bereikt over een transfersom voor de aanvaller. Enkel details staan een overgang van Muto naar Engeland in de weg.

De 26-jarige Muto zou zich na zijn vakantie komende vrijdag bij Mainz moeten melden, maar heeft toestemming gekregen om naar Newcastle upon Tyne af te reizen. Sportief directeur Rouven Schröder vertelt dat hij ‘goede en constructieve gesprekken’ met Newcastle heeft gevoerd en dat de transfer binnen een paar dagen moet kunnen worden afgerond.

Muto, die ongeveer elf miljoen euro kost, begon zijn loopbaan bij Buddy SC en speelde later voor FC Tokyo en Keio University. In de zomer van 2015 maakte hij voor een kleine drie miljoen euro de overstap naar Mainz en nu staat de 25-voudig international van Japan dus op het punt om naar Newcastle te verkassen.

Muto, wiens contract nog een jaar doorloopt en door een optie met een seizoen verlengd kan worden, speelde 72 wedstrijden voor Mainz en daarin was hij goed voor 23 doelpunten en 11 assists. Het Newcastle van Rafael Benítez versterkte zich deze zomer ook al met Sung-yong Ki, Martin Dubravka en Fabian Schär.