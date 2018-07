‘Er lopen veel mensen rond die je een mes in de rug willen steken’

Ger Senden voetbalde negentien jaar lang voor Roda JC Kerkrade en was hierna jeugdtrainer en teammanager in het Parkstad Limburg Stadion. Aan de samenwerking tussen de 47-jarige Senden en Roda JC kwam eind juni een einde, ondanks dat de icoon over een contract voor het leven beschikte.

De Spijker van Chevremont, zoals de voormalig rechtsback ook wel wordt genoemd, kreeg te horen dat hij moest vertrekken vanwege bezuinigingen, hoewel Senden zelf vermoedde buiten te zijn gewerkt omdat hij kritisch was over het beleid. Mark Luijpers kan zich goed in de situatie van Senden verplaatsen. Ook hij had een contract voor het leven, maar voor hem was in 2014 al geen plaats meer.

René Trost was niet van zins om Luijpers in zijn staf op te nemen en laatstgenoemde kwam via een periode bij Delhi Dynamos bij VVV-Venlo terecht, waar hij assistent-coach is. De manier waarop hij bij Roda vertrok, heeft hem ‘pijn gedaan’ en voormalig algemeen directeur Wim Collard heeft zich volgens Luijpers weinig chic opgesteld.

“Na 25 jaar Roda stond ik zomaar op straat”, vertelt Luijpers in een interview met Voetbal International. “En nu maakt Ger na dertig jaar hetzelfde mee. Doodzonde. Nog veel meer dan ik is hij het gezicht van Roda, een echte jongen van Kerkrade en een clubicoon. Zo iemand moet je altijd binnenboord houden.”

De 47-jarige Luijpers stelt dat het al heel lang ‘onrustig is bij Roda: “Er lopen veel mensen rond die je een mes in de rug willen steken. Vroeger was Roda een familieclub, nu voelt niemand zich meer veilig, omdat er zoveel in achterkamertjes gebeurt.” Hij beschouwt Harm van Veldhoven als ‘een laatste reddingsboei’ voor de club die komend seizoen uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie.