Grootmachten jagen op volgende groeibriljant: ‘Hij is beter dan Vinícius’

Met pen en papier in de hand en tientallen scouts hijgend in de nek struint Voetbalzone wekelijks de internationale velden af. Wie zijn de sterren van de toekomst, welke talenten moeten absoluut in de gaten worden gehouden? Ons volgende doelwit: Lucas Paquetá, het volgende Braziliaanse supertalent dat de oversteek naar Europa moet maken.

Door Robin Bruggeman

David Endt wist het anderhalve maand geleden zeker: als Ajax Justin Kluivert kwijtraakte aan het loerende AS Roma, moest directeur spelersbeleid Marc Overmars eens gaan informeren bij Flamengo. De voormalig teammanager van de Amsterdammers volgt de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse tegenhanger van de Champions League, op de voet en daar was hem één speler in het bijzonder opgevallen. Endt had zijn oog laten vallen op Lucas Paquetá, de twintigjarige smaakmaker van de Braziliaanse topclub. “Er is een speler bij Flamengo, een linksbenige aanvallende middenvelder. Hij heeft de wereld volgens mij aan zijn voeten liggen en misschien is hij al ergens ondergebracht, maar dat zou een speler zijn die een vleugje Justin Kluivert terug zou kunnen brengen. Hij kan op meerdere posities spelen, heeft een geweldige traptechniek, een verfijnde balaanname, hij kan scoren en hij neemt vrije trappen. Echt een juweel van een voetballer”, was Endt destijds enthousiast voor de camera’s van Omnisport.

Of deze tip inderdaad tot interesse van Ajax heeft geleid valt te betwijfelen en de kans is groot dat de Amsterdammers hoe dan ook te laat waren gekomen voor de spelmaker. Paquetá wordt namelijk gezien als een van de beste spelers in de Série A en was eerder deze zomer de jongste speler op de stand-by lijst voor het WK van bondscoach Tite. Tot een daadwerkelijke uitnodiging voor het voor de Seleção zo teleurstellend verlopen eindtoernooi in Rusland leidde dit niet, maar de offensief ingestelde middenvelder mag zich inmiddels wel verheugen op de belangstelling van een aantal van de grootste clubs op het Europese continent.

Valencia heeft naar verluidt, tot het einde van deze maand, het recht om als eerste te reageren op de aanbiedingen die binnenkomen in Rio de Janeiro, maar het is maar de vraag of los Che mee kunnen in het financiële geweld dat deze zomer, en anders in een van de volgende transferperiodes, los gaat barsten rond Paquetá. De achtvoudig international van Brazilië Onder-20 zou namelijk in de belangstelling staan van onder meer Chelsea, dat op aandringen van de nieuwe trainer Maurizio Sarri een bod van 45 miljoen euro zou voorbereiden, Manchester City, Liverpool, waar hij als een alternatief voor Nabil Fekir wordt gezien, Juventus en Lazio, terwijl Ronaldinho er volgens de Corriere dello Sport bij AC Milan ook op aangedrongen heeft om zich op het strijdtoneel te begeven.

Naast deze grootmachten zou ook Real Madrid, dat vorig jaar Vinícius Júnior al voor 45 miljoen euro oppikte bij Flamengo en hem onlangs presenteerde als aanwinst voor het aankomende seizoen, zich onder de gegadigden bevinden. Landgenoot Marcelo probeerde Paquitá onlangs met een vleiende boodschap bij Segue o Baile al warm te maken voor een verhuizing naar het Santiago Bernabéu: “Ik ben hier om je alle succes van de wereld te wensen. Ik hoop dat je een geweldige carrière krijgt. Ik heb Vinícius al verteld dat ik groot fan van je linkerbeen ben, die is gemaakt van goud! Hij gaat nu met mij spelen, dat zou jij ook kunnen doen. Ga door op dit pad en ik hoop dat God je blijft zegenen en dat Vinícius en jij zo goed mogelijk zullen spelen voor je land”, verklaarde de linksback.

Clubs met interesse zullen echter snel moeten optreden als zij Paquetá nog voor een vergelijkbaar bedrag als Vinícius naar Europa willen halen. Als het aan Flamengo ligt tekent de spelmaker, die nog vastligt tot medio 2020, eerder vandaag dan morgen een nieuw contract dat zijn transferclausule omhoog zal stuwen van vijftig miljoen euro naar maar liefst tachtig miljoen. De middenvelder, die samen met onder meer Vinícius, de door Santos eveneens aan Real Madrid verkochte Rodrygo, Gabriel Jesus van Manchester City en ook Ajacied David Neres wordt gezien als de toekomst van de Goddelijke Kanaries, wil zich voorlopig niet uitlaten over de geruchten die om zijn persoon heen wervelen. Paquetá is daarentegen drukker bezig met het zo goed mogelijk presteren bij Flamengo, al wordt hij daar door trainer Maurício Barbieri niet altijd op zijn favoriete positie geposteerd.

GOL DO FLAMENGO!

LUCAS PAQUETÁ!

2x0 pic.twitter.com/bCC2nepfOm — Fla Vídeos (@Fla_Videos) 21 juli 2018

“Ik voel me het meest thuis op het middenveld. Dat heb ik ook aan Barbieri verteld, maar ik ben er om Flamengo te helpen. Dat doe ik graag. Of ik nu in de spits speel of op een van beide flanken. Als het goed is voor Flamengo, is het goed voor mij. Ik geniet van de warmte die ik voel van de fans. Ik probeer hun verwachtingen waar te maken”, liet hij onlangs optekenen tijdens een persconferentie. De fans van o Mengão zijn overigens niet de enige supporters in het voetbalgekke Brazilië die gecharmeerd zijn van Paquetá. De middenvelder kwam afgelopen weekend tijdens de met 2-0 gewonnen topper tegen Botafogo, waarin hij zelf goed was voor een van de goals, namelijk hard in botsing met keeper Jefferson.

De sluitpost van de tegenstander belandde na dit incident met onder meer trauma aan zijn borststreek en twee verloren tanden in het ziekenhuis. Paquetá was er, tot goedkeuring van de achterban van Botafogo, echter snel bij om zijn excuses aan te bieden: “Hé, Jefferson! Ben je oké? Ik wil mijn excuses aanbieden voor wat er gebeurd is, maar we weten dat het een sport is waarin dit kan gebeuren. Ik bid voor je herstel. Ik hoop dat snel weer op het veld staat. Ik steun je. Herstel snel weer en blijf sterk”, was zijn boodschap in een video die werd geplaatst door de grote sportkrant Globo Esporte.

Een incident eerder deze maand leverde Paquetá al flink wat sympathie op in zijn geboorteland, aangezien het talent op weg naar de training ontsnapte aan een ramp. De middenvelder was bijna gearriveerd op het trainingscomplex van zijn club toen hij wat rook bespeurde aan de voorkant van zijn Range Rover. Hoewel Paquetá eerst dacht dat een vrachtwagen die voor hem reed de boosdoener was, stopte hij toch maar, net op tijd, aan de kant van de weg. Nadat hij uitgestapt was duurde het niet lang voordat zijn auto verdween in een laaiende vlammenzee, die met moeite door de brandweer kon worden bedwongen. Paquetá meldde zich met enige vertraging echter wel gewoon op de club en werkte die middag nog, met de schrik in de benen, een training af.

Carro do menino Paquetá!

Mas ele esta bem... ???? pic.twitter.com/oi63eqKjyq — mK???? (@Mychaaeel) 6 juli 2018

In een om de uitblinker door trainer Barbieri heen geboetseerd elftal was Paquetá dit seizoen in twaalf wedstrijden in de Braziliaanse hoogste afdeling al goed voor vier goals en twee assists en de spelmaker krijgt door zijn splijtende passes, verschroeiende versnelling aan de bal, dribbelkunsten en werklust regelmatig de handen op elkaar in het legendarische Maracaña. Een overstap naar een grote Europese club lijkt dan ook slechts een kwestie van tijd en Rafael, voormalig rechtsback van Manchester United en sinds 2015 uitkomend voor het Franse Olympique Lyon, dicht zijn landgenoot dan ook een grote toekomst toe.

De tweevoudig Braziliaans international ziet voor de smaakmaker van Flamengo wel een soortgelijk traject weggelegd als de bijna drie jaar jongere Vinícius af heeft gelegd, al verwacht hij dat de ster van Paquetá nog weleens hoger zou kunnen reiken dan die van de aanwinst van de Koninklijke: “Paquetá is beter dan Vinícius Júnior. Daar kan nog verandering in komen, maar er zit veel meer voetbal in hem. Hij wordt een ster, een fenomeen. Niet dat Vinícius slecht is, maar ik denk dat Paquetá een topper wordt. Weet je waarom? Omdat er op dit moment meer spelers rondlopen als Vinícius, vanwege zijn positie en door de manier waarop hij speelt. Niet dat zij zo goed zijn als hij is, maar er is veel meer concurrentie. Tegenwoordig zijn er in Europa veel meer spelers met een vergelijkbare speelstijl. Je moet dan de kwaliteiten hebben én je moet ook bij het goede team terechtkomen. Dat is bij Paquetá niet het geval, hij kan op het middenveld spelen, op de vleugels, in de spits en dat doet hij allemaal even goed”, was de vleugelverdediger onlangs duidelijk bij Segue o Baile.

Naam: Lucas ‘Paquetá’ Tolentino Coelho de Lima

Geboortedatum: 27 augustus 1997

Club: Flamengo

Positie: aanvallende middenvelder/vleugelspits

Sterke punten: inzicht, dribbelkwaliteiten, snelheid, steekpass