Ferguson treedt met videoboodschap weer in de openbaarheid

Sir Alex Ferguson heeft voor het eerst in het openbaar gesproken nadat hij werd getroffen door een hersenbloeding. Begin mei werd de legendarische oud-trainer enkele dagen in een kunstmatige coma gehouden en werd hij geopereerd. Via de officiële clubkanalen publiceert Manchester United nu een video van Ferguson, waarin hij dankbaarheid uitspreekt voor eenieder die hem de afgelopen maanden steunde.

Ferguson, die sinds begin juni weer thuis is, is het ziekenhuispersoneel in het bijzonder dankbaar. "Allereerst wil ik de medische staf van het Macclesfield Hospital, het Salford Royal en het Alexandra Hospital bedanken. Geloof me: zonder die mensen, die heel goed voor me hebben gezorgd, zou ik hier vandaag niet zitten. Namens mezelf en mijn familie wil ik jullie bedanken", vertelt de Schot in de videoboodschap.

On Saturday 5 May, the football world was rocked by the news that Sir Alex Ferguson had undergone surgery for a brain haemorrhage.



Since then, the most successful manager in English football history has battled in a way only he knows how.



Today, we bring you a special message. pic.twitter.com/NgGejgM46e — Manchester United (@ManUtd) 26 juli 2018

"Ik voel me heel nederig door alle boodschappen uit de hele wereld, van mensen die mij het beste wensen. Dat heeft veel met me gedaan", vervolgt Ferguson." Ik wil iedereen bedanken die mij heeft gesteund." Hij hoopt zich binnen afzienbare tijd weer op Old Trafford te melden. "Tot slot: ik kom dit seizoen terug om het team te bekijken. Voor nu wens ik José Mourinho en de spelers het beste. Heel erg bedankt, iedereen."