Werder verlost Klaassen voor recordbedrag uit lijden in Engeland

Davy Klaassen vervolgt zijn loopbaan in de Bundesliga. De middenvelder verlaat Everton en heeft zich voor vier seizoenen verbonden aan Werder Bremen, zo maakt de Duitse club bekend via de officiële kanalen. Met de transfer is volgens diverse media een bedrag van vijftien miljoen euro gemoeid. Daarmee is Klaassen de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis van Werder.

Met de miljoenendeal komt een einde aan het teleurstellende dienstverband van Klaassen in Engeland. Een jaar geleden legde Everton nog 27 miljoen euro op tafel om Klaassen over te nemen van Ajax, maar hij toonde zelden aan die investering waard te zijn. De zestienvoudig international van Oranje kwam slechts zeven keer in actie in de Premier League; scoren deed hij niet. Vaak behoorde Klaassen niet eens tot de wedstrijdselectie van Everton.

Zijn contract op Goodison Park liep nog vier seizoenen door, maar is nu dus afgekocht door Werder. Volgens eerdere berichtgeving van BILD gaat Klaassen in Duitsland jaarlijks drieënhalf miljoen euro verdienen. Hij was eerder nog huiverig om zijn jawoord te geven, omdat hij op iets 'aantrekkelijkers' hoopte. Ondertussen was directeur voetbalzaken Marcel Brands van Everton al ver in de onderhandelingen met Werder en uiteindelijk ging ook Klaassen akkoord.

Klaassen wordt binnengehaald als opvolger van de naar Borussia Dortmund vertrokken Thomas Delaney. De Nederlander lost Marko Marin af als recordaankoop van Werder; de voormalig international van Duitsland kwam in 2009/10 op twintigjarige leeftijd voor ruim acht miljoen euro over van Borussia Mönchengladbach. De 25-jarige Klaassen is de vijfde zomeraankoop van Werder, na Jan-Niklas Beste, Martin Harnik, Felix Beijmo en Yuya Osako. Hij wordt in Bremen herenigd met zijn voormalig ploeggenoot Niklas Moisander van Ajax.

Hoofdtrainer Florian Kohfeldt geeft aan dat zijn club niet over één nacht ijs is gegaan bij de beslissing om het transferrecord te verbreken: “We hebben met hem onze droomspeler naar de Weser kunnen halen. We houden hem al lange tijd in de gaten en zijn blij dat het nu gelukt is. Davy kan met zijn tactische kwaliteiten het ritme van een wedstrijd bepalen, maakt indruk door zijn creativiteit en is tegelijkertijd ook sterk en agressief. Hij zal een absolute toevoeging zijn voor ons spel.”

Klaassen zelf heeft zin in zijn nieuwe avontuur: “Het heeft een rol gespeeld dat Werder zo intensief achter mij aan gezeten heeft. Het was ook belangrijk voor mij om te weten waar de reis op het veld precies heen zou gaan. De ambities van de club hebben mij daarna overtuigd. Na een gesprek met Kohfeldt had ik het gevoel dat ik hier met mijn kwaliteiten een belangrijke bijdrage kan leveren. De coach wil aantrekkelijk, aanvallend voetbal spelen. Ik kijk er erg naar uit.”