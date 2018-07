Arsenal moet na penalty's hoofd buigen voor Atlético ondanks prachttreffer

Atlético Madrid en Arsenal hebben woensdagmiddag in reguliere speeltijd tegen elkaar gelijkgespeeld. De ploeg van trainer Diego Simeone was in de eerste helft de onderliggende partij, maar de Londenaren konden in tegenstelling tot Atlético niet tot scoren komen in de eerste 45 minuten. Na de thee kwam Arsenal nog langszij (1-1), waardoor een strafschoppenserie de beslissing bracht in het voordeel van Atlético.

Voor beide clubs betrof het duel in het National Stadium in Singapore de eerste wedstrijd in het kader van de International Champions Cup. De formatie van manager Unai Emery had na het startsignaal het veldoverwicht én de betere mogelijkheden, maar het was Atlético dat vlak voor de onderbreking toesloeg. Luciano Vietto kopte hard raak na een strakke voorzet vanaf de rechterkant.

Emery kon desalniettemin tevreden zijn over het spel van enkele spelers, waaronder jongelingen Reiss Nelson, Matteo Guendouzi en Emile-Smith Rowe. In de tweede helft kwamen the Gunners snel langszij via een treffer van laatstgenoemde speler. De jonge middenvelder soleerde door het middenveld van Atlético heen en rondde met een heerlijke knal op prachtige wijze af.

Na de treffer van Rowe besloot met name Arsenal veel wissels toe te passen, waarbij onder anderen Henrikh Mkhitaryan, Calum Chambers en Lucas Pérez het veld betraden. In de 74ste minuut was het Atlético die zeven wissels doorvoerde. Het wisselbeleid van beide trainers sorteerde weinig effect, waardoor strafschoppen volgden. Atlético bleek koelbloediger en pakte de eerste zege in het prestigieuze toernooi.