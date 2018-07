‘Man United meldt zich officieel voor doelwit van 73 miljoen’

Manchester United heeft zich officieel gemeld bij Leicester City, zo meldt Sky Sports donderdagmiddag. De Engelse grootmacht heeft het voorzien op verdediger Harry Maguire, die op het afgelopen WK op velen indruk heeft gemaakt. Naar verluidt zijn the Red Devils bereid om 73 miljoen euro te betalen om de stopper over te nemen.

Maguire, die zes wedstrijden in actie kwam op het toernooi in Rusland, maakte vorig jaar zomer voor 13,6 miljoen euro de overstap van Hull City naar Leicester. Hij speelde 44 duels voor de Premier League-club en daarin was hij goed voor twee doelpunten en drie assists. Eerder kwam Maguire uit voor Wigan Athletic, Sheffield United en Barnsley.

United wil werk maken van de komst van de verdediger, maar de eigenaren van Leicester zien een vertrek van Maguire niet zitten, zeker omdat Riyad Mahrez, een andere belangrijke kracht van the Foxes, is getransfereerd naar Manchester City. Naar verluidt wil Leicester deze transferwindow absoluut niet meewerken aan een transfer van de Engelsman.

Maguire, die momenteel nog op vakantie is, zou zelf graag de overstap naar de ploeg van José Mourinho willen maken. De stopper ligt momenteel tot medio 2022 vast in het King Power Stadium. Eerder meldden verschillende Engelse media dat er aan een transfersom van rond de 56 miljoen euro werd gedacht, maar Sky Sports claimt dat Unitred rekening houdt met een deal van 73 miljoen.