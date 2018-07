VIDEO - Invallers Kluivert en Strootman hard onderuit tegen Tottenham

Tottenham Hotspur heeft AS Roma in het kader van de International Champions Cup een flinke tik uitgedeeld. The Spurs waren in San Diego met 4-1 te sterk voor i Giallorossi en die stand stond in de rust al op het scorebord. Bekijk de samenvatting hieronder.