VIDEO - Salah en Mané schieten Liverpool voorbij Manchester City

Manchester City kwam in de nacht van woensdag op donderdag via een knappe goal van Leroy Sané nog wel op voorpsrong, maar via invaller Mohamed Salah wist Liverpool al snel orde op zaken te stellen. Een late penalty van Sadio Mané bezorgde the Reds uiteindelijk een overwinning in de International Champions Cup. Bekijk de samenvatting hieronder.