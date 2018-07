VIDEO - Juventus mede door blunder Ulreich te sterk voor Bayern München

Juventus heeft in de nacht van woensdag op donderdag in het kader van de International Champions Cup weten te winnen van Bayern München. La Vecchia Signora was dankzij twee treffers van Andrea Favilli te sterk voor de Duitse landskampioen, waarbij Sven Ulreich zichzelf de openingsgoal mocht aanrekenen. Bekijk de samenvatting hieronder.