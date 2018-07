Huntelaar: ‘Het was een zware wedstrijd! Goh man, wat een heftige pot’

Ajax won woensdagavond de eerste wedstrijd tegen Sturm Graz in het kader van de tweede voorronde van de Champions League door treffers van Hakim Ziyech en Lasse Schöne. Klaas-Jan Huntelaar had voldoende mogelijkheden om een grotere uitslag op het scorebord te zetten. De spits erkent in gesprek met Ajax Life dat hij het bij tijd en wijle lastig had.

“Het was een zware wedstrijd! Goh man, wat een heftige pot. Na de zestigste minuut begon ik de hitte goed te merken. De eerste wedstrijd is altijd vrij zwaar. Het is zomer hè, een goede zomer bovendien”, vertelt Huntelaar, die stelt dat de Amsterdammers een goede uitslag hebben neergezet, zeker tegen ‘zo'n defensieve ploeg’. De aanvaller was blij met de inbreng van aankoop Dusan Tadic.

“Dusan Tadic gaf zeker een paar goede ballen. Dat was lekker. Een keertje vanaf rechts, maar ook vanaf links. Die kopbal had ik naar beneden moeten knikken”, vervolgt de spits, die spreekt van een ‘dynamische wedstrijd’. Na de tegenvallende voorbereiding is de winst op de Oostenrijkers zeer welkom, aldus Huntelaar. “De resultaten waren niet altijd goed, maar je moet het ook een beetje in perspectief zien.”

Huntelaar geeft aan dat, als men de intentie heeft om druk te zetten, dat aan het begin van het seizoen veel energie kost. “Dan gebeurt het wel eens dat het na minuut zestig of zeventig wat minder gaat en de tegenpartij zoiets uitspeelt. Maar bang ben ik geen moment geweest. Ik zie dat we ons goed ontwikkelen, we hebben veel talent en voetballend vermogen in ons team.”