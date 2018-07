‘Iedereen weet wat er kan gebeuren als we vroeg scoren tegen Ajax’

Sturm Graz speelde woensdagavond zijn eerste wedstrijd van het tweeluik in de voorrondes van de Champions League tegen Ajax en de Oostenrijkers kwamen er in een uitverkochte Johan Cruijff ArenA maar moeizaam aan te pas. Een doelpunt van Hakim Ziyech, met de nodige hulp van keeper Jörg Siebenhandl, en een penalty in twee instanties van Lasse Schöne leidden tot een 2-0 overwinning voor de Amsterdammers, waardoor de return van volgende week in eigen huis een moeilijk verhaal wordt voor Sturm.

Trainer Heiko Vogel moest na afloop van de wedstrijd toegeven dat zijn ploeg de onderliggende partij was: “Er heeft een topteam tegen een team dat niet zo top was gespeeld. Ik denk dat we er te veel over nagedacht hebben. Zij hebben verdiend gewonnen. Ik heb voor de wedstrijd al gezegd dat het zwaar zou worden en nu is het bijna onmogelijk. Onze fans waren, in tegenstelling tot het team, wel superieur. Het spijt me dat we met 2-0 hebben verloren”, liet hij optekenen via de officiële kanalen van zijn club.

Nieuwkomer Markus Lackner heeft de hoop echter nog niet helemaal opgegeven: “Je kan niet tevreden zijn na een nederlaag. Het was een enorm intense wedstrijd en helaas hebben we niet laten zien wat we wel kunnen doen. De tegenstander deed het erg goed, maar wij moeten ervoor zorgen dat we op z’n minst gevaarlijk worden op de counter. Hoewel we verloren hebben, is het nog niet voorbij. Iedereen weet wat er kan gebeuren als we vroeg scoren in Graz en de wedstrijd weer spannend wordt.”

Middenvelder Stefan Hierländer sluit zich hierbij aan: “We verloren de bal te makkelijk en nadat we hem heroverd hadden, maakten we vaak de verkeerde keuze. Ajax was gewoon twee doelpunten beter dan wij waren. Er is nu niets meer aan te doen, veel passes kwamen niet aan en veel looplijnen pasten niet. Het is nu ons doel om het in de terugwedstrijd beter te doen. Met de steun van ons publiek in de rug is er nog wel wat mogelijk.”