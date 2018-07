Mogelijk matchfixing in Europa League: ‘Ze lieten hun broek zakken’

ELBASAN - De derde minuut van de blessuretijd gaat in. FK Ventspils steekt nog één keer de middellijn over in een poging een 3-2 nederlaag te voorkomen. Een steekpass wordt makkelijk onderschept, maar vervolgens speelt Luftëtari de bal zó traag naar elkaar dat Ventspils kan heroveren en de 3-3 scoort. Wie de beelden van de gelijkmaker bekijkt, zal vermoeden dat het hier gaat om amateurs, maar niets is minder waar. Het toneel is de voorronde van de Europa League.

Door Gijs Freriks

Veel staat er niet meer op het spel wanneer Luftëtari en Ventspils het op 19 juli tegen elkaar opnemen in Elbasan, een industriestad in het midden van Albanië. De eerste ontmoeting in de eerste voorronde is met 5-0 gewonnen door Ventspils en dus heeft Luftëtari enkel nog de eer en wedstrijdpremie om voor te spelen in de return. Het team van de Sloveense trainer Milos Kostic komt na 44 minuten op voorsprong, maar gaat alsnog rusten met een achterstand. Na de pauze scoort Luftëtari twee keer en lijkt een 3-2 overwinning in de maak.

Maar ho eens even. Een winstpartij? Dat was toch niet de afspraak? Supporters van Luftëtari vermoeden dat de spelers van hun favoriete club zich schuldig hebben gemaakt aan matchfixing en het daarom nog 3-3 lieten worden in de derde minuut van de blessuretijd. De verdedigers van Klubi Sportiv Luftëtari Gjirokastër, zoals de vereniging voluit heet, leken er in ieder geval weinig aan te doen om die laatste tegentreffer ten koste van alles te willen voorkomen. Saillant: bij een 3-2 stand noteerden wedkantoren eenzelfde quotering voor een overwinning van Luftëtari als bij een remise. En dat met slechts seconden te spelen.

Lo schifo del calcio-scommesse continua in Albania. Al 93’ di Luftetari-Ventspils, i padroni di casa prendono questo gol qui. A voi i commenti, anche perché io le parole le ho finite da tempo. pic.twitter.com/3t8ctdtTtu — Enxhi Fero (@Enxhi_Fero) 19 juli 2018

De fans spraken via social media schande van het optreden van Luftëtari en ook de Albanese media plaatsten hun vraagtekens bij de inzet van de Bluzinjtë, de blauwzwarten. “Er hoeft niet veel gezegd te worden. De derde treffer van Ventspils, evenals enkele andere momenten in de wedstrijd, markeren duidelijk de schande van Luftëtari die de naam van de club enorm heeft besmet”, aldus de website Vipsport. SportExpres stelde dat de samenvatting van de wedstrijd zo kan worden uitgezonden door Oranzie, een comedyprogramma in Albanië: “Luftëtari gooide aan het einde van de wedstrijd niet alleen zijn wapens op de grond, maar liet bij wijze van spreken zelfs zijn broek zakken.”

De krant is van mening dat de tuchtcommissie van de UEFA een onderzoek moet instellen naar eventuele matchfixing, ook omdat kampioen Skënderbeu Korçë eerder is veroordeeld voor een dergelijk vergrijp. Het viel SportExpres eveneens op dat directeur Gentian Nora en de keeperstrainer niet zoals gebruikelijk in de dug-out zaten van Luftëtari. In plaats van het tweetal zat onder anderen de perschef naast coach Kostic. Was dit hun manier om protest aan te tekenen tegen een wedstrijd waarvan bij voorbaat vaststond dat die was gefixt? SportExpres roept de UEFA dan ook op om grondig onderzoek te doen en vindt dat ‘niemand’ Luftëtari in bescherming mag nemen, ook de Albanese voetbalbond FSHF niet.

Kostic neemt zijn spelers evenwel niets kwalijk, zo liet hij na afloop weten: “We zijn met toewijding gestart, het team wilde er echt voor gaan. Dit hoop ik vaker te zien. Na de eerste tegengoal ontbeerden we discipline en daardoor kregen we ook die derde goal tegen.” Van opzet was geen sprake, benadrukte Kostic. Ook voorzitter Grigor Tavo lachte de vragen van de kritisch pers weg. Luftëtari voelde zich desondanks gedwongen om middels een statement te reageren: “Onze voetbalclub heeft met belangstelling en bezorgdheid gevolgd wat de media hebben geschreven, over onder meer vooraf bedisselde wedstrijdresultaten”, zo begon het schrijven van de club uit Gjirokastër, een stad in het zuiden van het land.

De opstelling van Luftëtari tegen Ventspils.

“Luftëtari heeft nooit deel uitgemaakt van dergelijke onderhandelingen of daadwerkelijke matchfixing. Het team heeft niet aan de Europese verwachtingen voldaan, maar het zijn dezelfde spelers die een paar dagen geleden nog als helden werden beschouwd.” Luftëtari keerde in 2015/16 terug naar het hoogste niveau en eindigde meteen op de vierde plaats. In het afgelopen voetbaljaar werd de derde stek bereikt, waardoor men zich mocht opmaken voor Europa League-voetbal. Luftëtari benadrukt dan ook dat de voetballers om deze prestaties zouden moeten worden geprezen en stipt verder aan dat men in de eerste wedstrijd tegen Ventspils is benadeeld door de ‘schandalige arbitrage’ die geldige doelpunten zou hebben afgekeurd en Luftëtari zuivere strafschoppen zou hebben ontnomen.

De supporters die Luftëtari op social media betichten van matchfixing, worden door Luftëtari aangemoedigd om weer achter het team te gaan staan en om ‘geduldig’ te blijven: “Want Luftëtari is opgericht en voorbestemd om een winnaar te zijn. Dank jullie wel.” Ten tijde van het schrijven van dit artikel heeft de UEFA nog niet laten weten of men de wedstrijd als verdacht heeft aangemerkt, vertelt de Letse bondsvoorzitter Kaspars Gorkss aan Sportacentrs: “We hebben geen informatie van de UEFA ontvangen. Dat gezegd hebbende, bestaat er binnen onze bond geen twijfel over dat we zo goed mogelijk met de UEFA willen samenwerken indien zij de eerlijkheid van het voetbalspel willen onderzoeken.”

“Als ik mijn eigen mening mag ventileren, dan moet ik erkennen dat deze wedstrijd, en zeker de acties van de spelers van de thuisploeg, er wel erg verdacht uitzien. Ik ben vele jaren verdediger geweest en kan zien dat bepaalde spelers op sommige momenten niet professioneel handelden. Zelfs de lichaamstaal van de spelers verraadde een gebrek aan motivatie”, aldus de 36-jarige Gorkss, die 89 interlands voor Letland speelde en uitkwam voor onder meer Ventspils, Queens Park Rangers, Reading en Wolverhampton Wanderers. Mocht iemand aanwijzingen hebben dat de wedstrijd is gefixt, dan roept Gorkss die persoon op om zich bij hem of de integriteitscommissie van de Letse voetbalbond te melden.

Voor Luftëtari zit het Europees avontuur er hoe dan ook op. Ventspils neemt het in de tweede voorronde op tegen Girondins Bordeaux en de eerste ontmoeting wordt donderdag om 16.45 uur afgewerkt in het Olimpiskais Stadion in Ventspils, in het noordwesten van het land. De terugwedstrijd staat voor volgende week donderdag op het programma.