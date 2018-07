‘Klaassen is helemaal overtuigd en staat voor overstap naar Bundesliga’

Davy Klaassen lijkt op weg te zijn naar de Bundesliga. Zowel BILD als Kicker melden dat de transfer van de middenvelder van Everton naar Werder Bremen aanstaande is, waarbij eerstgenoemde krant er zeker van is dat de Nederlander gaat overstappen. Naar verluidt is de transfersom van de voormalig Ajacied bepaalt op vijftien miljoen euro.

BILD meldt donderdagmiddag dat Klaassen gereed is om zijn voetbalkunsten te tonen in Duitsland. Het aanvallende spel van de Bundesliga-club zou de middenvelder overtuigd hebben. Eerder werd geclaimd dat Klaassen 3,5 miljoen euro per jaar zou kunnen verdienen bij de nummer elf van Duitsland van afgelopen seizoen. Bij de Noord-Duitsers ligt een verbintenis tot de zomer van 2022 klaar.

Niklas Moisander, ex-ploeggenoot van Klaassen bij Ajax en tegenwoordig speler van Werder Bremen, hoopt dat hij de Nederlander kan verwelkomen. "Ik hoop dat Davy komt. Hij is een uitstekende speler die goed in ons systeem zou passen", aldus de Fins international, die zelf sinds medio 2016 onder contract staat bij de Duitse club, tegenover Kicker.

Klaassen maakte vorig jaar de overstap van Ajax naar Everton, na 44 doelpunten en 30 assists in 126 duels voor de Amsterdammers. De club uit Liverpool betaalde liefst 27 miljoen euro voor zestienvoudig Oranje-international. Klaassen kreeg het afgelopen seizoen echter nauwelijks speeltijd en speelde sinds oktober 2017 slechts 61 minuten in de Premier League.