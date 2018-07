‘Madrid heeft me inderdaad gebeld, wie zou de telefoon dan ophangen?’

Zinédine Zidane besloot na de derde Champions League-winst op rij om Real Madrid te verlaten. Vlak voor het WK werd bekend dat Julen Lopetegui de Fransman zou opvolgen bij de Koninklijke, een mededeling van Real die Lopetegui zijn baan kostte bij de nationale ploeg van Spanje. Julian Nagelsmann was ook nadrukkelijk in beeld bij de Spaanse grootmacht.

De 31-jarige Duitser, die TSG Hoffenheim na komend seizoen gaat verlaten en vanaf de zomer van 2019 aan de slag gaat bij RB Leipzig, zegt in gesprek met 11 Freunde dat Real hem belde om hem te polsen voor een dienstverband in Madrid. Nagelsmann besloot echter in Duitsland te blijven en zich vanaf medio 2019 voor vier jaar in te zetten voor die Roten Bullen.

“Madrid heeft me inderdaad gebeld. Wie zou de telefoon dan ophangen? Universe Football Club bestaat niet, dus er is geen grotere club dan Real Madrid. Maar ik ben 31 jaar oud, ik zal nog een kans krijgen. Ik wilde niet naar een ander land verhuizen. Als mijn trainerscarrière redelijk goed gaat, krijg je misschien later nog een kans om bij een club in deze categorie aan de slag te gaan.”

Nagelsmann predikt geduld: “Om familiaire redenen paste het niet zo goed om naar het buitenland te gaan. Het grote probleem van onze maatschappij is de neiging tot maximalisatie. Het heeft alles te maken met het meer hebben dan je buurman. Om de grootste auto te hebben, de grootste bankrekening, het grootste huis. Ik wil daar niet aan meedoen.”