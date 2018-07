Zoon Jordania dicht bij overname FC Den Bosch: ‘Ik hou van voetbal’

FC Den Bosch komt waarschijnlijk op korte termijn in handen van Kakhi Jordania, de zoon van voormalig Vitesse-eigenaar Merab Jordania. De Brabantse club laat donderdag via de officiële kanalen weten dat directeur Paul van der Kraan met Jordania een akkoord heeft bereikt over een overname van 99,9 procent van de aandelen. De club geeft aan dat de bal nu bij de KNVB ligt, die de overname goed moet keuren.

Van der Kraan maakt duidelijk dat hij niet over één nacht ijs is gegaan en dat er vanuit de aandeelhouders en de supporterskringen geen bezwaren tegen de overname op tafel zijn gekomen. De sportbestuurder heeft de KNVB ook op de hoogte gehouden van de vorderingen en denkt in de komende tijd duidelijkheid te krijgen: “Ik verwacht dat dit traject, dat wij met groot vertrouwen tegemoetzien, enige weken gaat duren. De bond heeft nog niet zelf met Kakhi gesproken, maar hij kijkt ernaar uit om zijn plannen persoonlijk in Zeist te mogen motiveren.”

Wat Jordania betreft, zijn zijn motieven om in te stappen bij Den Bosch duidelijk: “De Nederlandse School gold bij ons thuis als het summum van hoe voetbal gespeeld hoort te worden. Daarom was het geen verrassing dat mijn vader acht jaar geleden bij Vitesse terechtkwam, en daarom is het geen toeval dat ik nu de aandelen van FC Den Bosch wil overnemen. Net als mijn vader en broer houd ik van voetbal, met heel mijn hart. FC Den Bosch is een interessante club met een rijke historie, een fanatieke aanhang en gevestigd in een stad met potentie die past bij mijn ambities.”

De Georgiër geeft aan de afgelopen maanden goed te hebben rondgekeken bij de club en een businessplan voor de toekomst te hebben opgesteld. De nieuwe eigenaar wil de club richten op talentontwikkeling: “Ik zal investeren in de basisvoorwaarden, want alleen een stevige basis zorgt voor structureel succes. De lat ligt hoog, maar de drempel is laag. FC Den Bosch is een club van en voor het publiek. Een club voor alle mensen uit ’s-Hertogenbosch en omgeving. Het voetbal is de basis, maar we kunnen het alleen maar doen samen met de supporters, lokale gemeenschap, gemeente en het regionale bedrijfsleven.” Het prioriteitsaandeel, dat onder meer de naamgeving, clubkleuren en vestigingsplaats garandeert, blijft overigens uit handen van Jordania.