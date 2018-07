Frank de Boer: ‘Moet zeggen dat dat ook hartstikke leuk is om mee te maken’

Frank de Boer heeft als trainer successen geboekt bij Ajax, maar kende zeer tegenvallende periodes bij Internazionale en Crystal Palace. De Boer is deze zomer regelmatig te aanschouwen als analyticus op de Nederlandse televisie, maar de clubloze oefenmeester erkent dat hij wel weer zin heeft om als trainer aan de slag te gaan.

“Het moet wel de juiste club zijn”, benadrukt De Boer bij Ziggo Sport. De oud-speler van onder meer Ajax en Barcelona erkent dat er nog geen aanbiedingen zijn langsgekomen waar hij warm van werd. “Je blijft wel op de hoogte. Je houdt van voetbal en dat blijf je volgen. Als je jezelf wil blijven ontwikkelen, zul je naar dingen moeten blijven kijken en moet je blijven leren.”

“Het gas er even af is helemaal niet zo slecht. Ik voel me super fit en kan ook leuke dingen doen”, aldus De Boer, die nu ook meer tijd heeft voor zijn familie. Zo ziet hij bijvoorbeeld zijn dochter, die op hoog niveau handbalt, vaker in actie: “Ik kan ook in Polen naar het WK van mijn dochter kijken. Normaal heb je daar nooit tijd voor. Nu kun je dat eens gaan bekijken. Ik moet zeggen dat dat ook hartstikke leuk is om mee te maken.”