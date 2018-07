Newcastle stuurt miljoenen naar Spanje en lijft 42-voudig international in

Newcastle United heeft zich versterkt met Fabian Schär. De Premier League-club meldt donderdag via de officiële kanalen dat de verdediger overkomt van Deportivo La Coruña en voor drie seizoenen heeft getekend. De Zwitsers international is de vierde zomeraanwinst van the Magpies, na Martin Dúbravka, Ki-Sung Yeung en huurling Kenedy.

Schär was afgelopen zomer actief op het WK en speelde drie wedstrijden in Rusland. Newcastle United maakt vier miljoen euro over aan Deportivo, aangezien dat bedrag de hoogte was van de transferclausule van de verdediger. Newcastle troeft met de komst van Schär onder meer geïnteresseerde clubs Eintracht Frankfurt, Lazio en Celtic af.

“Ik ben zo blij om hier te zijn”, zegt de 26-jarige Schär op de site van zijn nieuwe werkgever. “Het is een hele grote club, dit is een grote kans voor mij. Ik ben niet een typische verdediger. Natuurlijk verdedig ik wel, maar ik ben ook goed aan de bal. Ik houd van het spelletje. Ik wil van achteruit opbouwen, ik denk ook dat dat een kracht van mij is.”

Manager Rafael Benitez is verheugd om Schär te kunnen begroeten. “Hij is een international, deed het goed op het WK en heeft geweldig veel ervaring. Hij zorgt ervoor dat er weer meer concurrentie is op de posities achterin en dat is zeer positief voor de ploeg.” Schär was eerder actief voor FC Will 1900, FC Basel, TSG Hoffenheim en dus Deportivo.