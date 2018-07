Racistische aantijging Özil verworpen: ‘Kritiek heeft mij geraakt’

Mesut Özil maakte zondagavond kenbaar dat hij niet meer zal uitkomen voor de nationale ploeg van Duitsland. De middenvelder was naar eigen zeggen slachtoffer van racisme en respectloosheid en voelde weinig steun van de Duitse voetbalbond en met name DFB-voorzitter Reinhard Grindel. De preses maakt donderdag duidelijk dat hij baalt van het feit dat Özil hem heeft gelinkt met racisme.

Nadat Özil met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan op de foto was gegaan, vlak voor verkiezingen in Turkije en het WK in Rusland, kreeg de middenvelder van Arsenal veel kritiek over zich heen. Grindel eiste dat Özil, net als Ilkay Gündogan, met een verklaring zou komen. Özil hekelde de woorden van de voorzitter. "In de ogen van Grindel ben ik een Duitser als we winnen en een immigrant als we verliezen", aldus de spelmaker.

"De waarden van de Duitse voetbalbond zijn ook mijn waarden. Diversiteit, solidariteit, non-discriminatie en integratie: het zijn allemaal waarden en overtuigingen die mij na aan het hart liggen", aldus Grindel donderdagochtend in een uitgebreide verklaring, geciteerd door de NOS. "Natuurlijk vraag ik mezelf af wat ik beter had kunnen doen."

"Maar ik geef openlijk toe dat deze persoonlijke kritiek mij heeft geraakt", vervolgt de 56-jarige Duitser, die sinds 2016 aan het roer staat bij de DFB. "En misschien vind ik het nog wel vervelender voor alle vrijwilligers en werknemers die aan de basis staan van de DFB. Ik wijs het beslist af dat wij in verband worden gebracht met racisme", besluit Grindel.