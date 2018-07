Alom lof voor Hakim Ziyech: ‘Hij was altijd aanspeelbaar, ongrijpbaar’

Ajax won woensdagavond met 2-0 van Sturm Graz in de tweede voorronde van de Champions League, waarmee de ploeg van trainer Erik ten Hag goede papieren heeft om de volgende voorronde van het miljardenbal te betreden. Media in binnen- en buitenland zijn overwegend enthousiast over het vertoonde spel van de Amsterdammers in de Johan Cruijff ArenA.

De Telegraaf richt zich, net als veel andere kranten, op Hakim Ziyech, die vooral in de eerste helft indruk maakte. “Ziyech, nu ook in het hart gesloten door het kleine groepje kritische fans van vorig seizoen, laat voetbal makkelijk lijken en zette de thuisploeg na een kwartier op het juiste spoor. (…) Ajax had de gasten op de rug liggen, maar verzuimde voor rust een groter verschil te maken. (…) Het enorme overwicht werd niet uitgedrukt in échte kansen, omdat de middenvelders en aanvallers veel te vaak buitenspel liepen.”

“Hij was altijd aanspeelbaar, ongrijpbaar voor de Oostenrijkse verdedigers en hij vormde een fijn koppel met rechtsback Noussair Mazraoui”, vervolgt het Parool de lofzang over Ziyech. Na de lastige openingsfase kende Ajax een probleemloze avond “na een chaotische voorbereiding met slechts één overwinning op de amateurs van VVSB en het gemis van een aantal spelers.”

Ook de Volkskrant werd warm van ‘de geniale steekballen’ van de Marokkaans international. “Het deed de gevoelstemperatuur in de toch al snikhete Johan Cruijff Arena nog verder oplopen. (…) De vertrouwde namen toonden hun beste gezicht bij het weerzien met de eigen fans. Ajax stond synoniem voor een team voetballers dat met plezier op het veld stond. Korte combinaties werden afgewisseld met strakke diepe passes door de as van het veld.”

Ook media in Oostenrijk waren geïmponeerd door Ajax. “Een bittere avond voor Sturm Graz in Amsterdam. Door een blunder van doelman Jörg Siebenhandl en een zeer twijfelachtige penalty werd met 2-0 verloren van Ajax”, schrijft der Standard donderdagochtend. “Favoriet Ajax toonde zich superieur in de heenwedstrijd, al waren de tegentreffers erg ongelukkig.”

Persbureau APA zag Sturm Graz na een hoopvol begin inzakken. “Na een kwartier volgde een koude douche. Een schot van Ziyech ging via de handen van Jörg Siebenhandl binnen. Ajax begon daarna een offensief, geleid door aanjager Donny van de Beek, en begon beter en beter te spelen. Huntelaar schoot op de paal en werd niet veel later onterecht teruggefloten voor buitenspel. Na de penalty was de derde goal daarna dichterbij dan de aansluitingstreffer.”