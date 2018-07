Mourinho geeft fiat voor transfer ‘topgast’ en voert druk op Liverpool op

José Mourinho bereidt zich met Manchester United momenteel voor op het nieuwe voetbalseizoen. De manager van de Engelse grootmacht verwacht dat onder anderen Matteo Darmian nog gaat vertrekken. De verdediger wordt gelinkt met Juventus en Internazionale, maar Mourinho geeft aan dat er nog geen goede aanbieding op tafel ligt.

“Het is een fantastische vent, een topgast. In mijn twee jaren met hem, en ook onder meneer Van Gaal, was hij altijd de persoon die bereid was alles te geven”, wordt de Portugees geciteerd door verschillende media, waaronder ESPN en Goal. “Tot op heden zijn de aanbiedingen die we voor Matteo hebben binnengekregen nog helemaal niet acceptabel.”

“Matteo wil graag vertrekken en ik denk dat als een speler weg wil en de juiste aanbieding wordt gedaan, je mens moet zijn en de speler zijn instinct moet laten volgen”, aldus Mourinho, die ook werd gevraagd naar de flinke kwaliteitsinjecties die Liverpool deze zomer heeft bewerkstelligd. De oefenmeester vindt het grappig om te zien dat Jürgen Klopp ook is overgestapt naar ‘veel geld uitgeven’.

“Als je het geld hebt liggen, dan is goed investeren beter dan het op de bankrekening te houden. Het probleem is vaak: je moet goed investeren. En ik denk dat ze (Liverpool, red.) dat goed hebben gedaan, want elke speler die is gehaald is van topkwaliteit. Ik ben blij voor ze. En ik ben ook blij om te zien dat je je mening kan veranderen als persoon. Het is grappig, maar goed... Met zoveel investeringen moet je prijzen winnen”, aldus Mourinho.