Clubtopscorer wil vertrekken en maakt zich onmogelijk: ‘Absurd en ongezond’

Jonathan Okita laat zich niet van zijn beste kant zien bij MVV Maastricht. De 21-jarige aanvaller lijkt aan te sturen op een transfer, aangezien de geboren Duitser, zonder zich af te melden, verstek liet gaan op de eerste training van het eerste seizoen. Bovendien kwam de clubtopscorer drie kwartier te laat voor het poseren van de officiële elftalfoto.

Okita traint al een tijdje apart van de rest van de selectie. Trainer Ron Elsen erkent dat er sprake is van een ‘vervelende situatie’. “Er ligt een contract (tot volgend jaar zomer, red.), we betalen salaris, maar kunnen de speler niet gebruiken. Absurd en ongezond. De situatie getuigt in ieder geval niet van een hoge professionaliteit en grote betrouwbaarheid", zegt de oefenmeester tegenover de Limburger.

MVV heeft geen aanbiedingen ontvangen voor de jonge buitenspeler, die heeft aangegeven te willen vertrekken, en Elsen verwacht dat in de nabije toekomst zich geen clubs gaan melden. “Eerst was hij ziek en nu traint hij niet mee. Daardoor heeft hij nu al vier weken achterstand. Voor clubs die hem eventueel willen hebben, wordt hij daardoor ook nog eens steeds minder interessant.”

Eerder baalde MVV-directeur Paul Penders al dat Okita niet op de training was verschenen: “Hij heeft zich in ieder geval niet afgemeld voor de training. Ik zou je graag vertellen waar hij nu is, maar ik weet het gewoon niet.” Ook Elsen uitte destijds zijn verbazing: “Hij is er gewoon niet. Hij is een jonge jongen, laat zich misschien het hoofd op hol brengen door eventuele interesse in hem.”