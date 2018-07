Teamgenoot woest na ‘slachtpartij’ aangaande Karius: ‘You are full of sh*t’

De prestaties van Loris Karius liggen onder een vergrootglas sinds de Duitse doelman twee keer blunderde in de verloren Champions League-finale tegen Real Madrid (3-1). Met Alisson Becker heeft de Engelse topclub weer een doelman van formaat, aldus een bekende fanclub van the Reds via Instagram, een bericht dat Dejan Lovren absoluut niet kan bekoren.

Het account van de fanclub, met ruim dertienduizend volgers, liet een video van een foute pass van Karius in een oefenduel met Borussia Dortmund zien. De bijgaande tekst luidt als volgt: “Godzijdank hebben we Alisson Becker nu. Dit wordt een gewoonte met Karius. Ik geloof echt dat we hem moeten verkopen, want zelfs als back-up staat hij bol van de fouten.”

“Het maakt mij niet uit wat iedereen zegt, maar hij is het niet waard om het shirt van Liverpool te dragen. En ik heb het nu over alle fouten die hij al heeft gemaakt, voor degenen die denken dat ik deze slachtpartij houdt voor deze fout.” Het bericht is de zoveelste kritische noot voor Karius in korte tijd en dat is ook Dejan Lovren niet ontgaan.

De verdediger van the Reds laat via Instagram weten niet gediend te zijn van de tirade. “You are full of sh*t”, laat de WK-finalist weten. “Je moet je kapot schamen dat je onze speler zo behandelt! En ook dat dit account zichzelf een fanpage van Liverpool noemt.” Naar alle waarschijnlijkheid wordt Karius dit seizoen tweede doelman achter Alisson, mits de Duitser niet verkocht wordt.