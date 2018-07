‘We hebben Higuaín aangeboden, maar er is nog geen positief resultaat’

Leonardo Bonucci ruilde Juventus vorig jaar voor 42 miljoen euro in voor AC Milan, maar kende een tegenvallend eerste seizoen in het San Siro. De kans is dan ook aanwezig dat hij deze zomer weer vertrekt uit Milaan en onder meer Manchester United en Paris Saint-Germain werden in het verleden al genoemd als mogelijke bestemmingen. De meest waarschijnlijke route van de tachtigvoudig international lijkt nu echter een rentree bij La Vecchia Signora te worden.

Giuseppe Marotta, algemeen directeur van Juventus, bevestigt in gesprek met TopCalcio24 namelijk dat Bonucci graag terug zou willen keren in het Allianz Stadium en dat de liefde wederzijds is: “Leonardo wil weer bij ons komen en wij willen hem daarin tevredenstellen. De onderhandelingen zorgen echter voor complicaties”, begint de sportbestuurder.

“We proberen eruit te komen en we hebben Gonzalo Higuaín aangeboden bij i Rossoneri, maar er is voorlopig nog geen positief resultaat. Ik ben donderdag bij de Lega Serie A voor de bekendmaking van het competitieschema en dan kunnen we verder praten”, gaat hij verder. Juventus verwacht deze zomer afscheid te nemen van Daniele Rugani, die in de belangstelling staat van Chelsea, waardoor de komst van een extra centrale verdediger gewenst is.

AC Milan zou daarnaast graag zien dat Mattia Caldara in een deal rond Bonucci betrokken wordt, maar hier wil Juventus niet aan: “We willen hem hier houden, hij is niet te koop”, is Marotta duidelijk. De 24-jarige Caldara werd begin vorig jaar als voor negentien miljoen euro ingelijfd door de Italiaanse landskampioen, maar bleef de afgelopen anderhalf jaar op huurbasis actief voor zijn oude club Atalanta. De enkelvoudig international wordt in Turijn gezien als een belangrijke pijler voor de toekomst.