Kamp-Malcom reageert en ‘bevestigt’ strategie van Barça omtrent Willian

Barcelona kaapte Malcom voor de neus van AS Roma weg door een beter bod neer te leggen bij Girondins Bordeaux. Hoewel zowel de Franse als Italiaanse club een mondelinge overeenkomst bekendmaakte, besloot Bordeaux toch met een andere partij in zee te gaan. Technisch directeur Monchi zei vervolgens dat Roma overweegt juridische stappen te ondernemen, maar Junior Minguella zegt dat de Italianen weinig kans maken bij een rechtszaak wat betreft Malcom.

Minguella, een van de vertegenwoordigers van de Braziliaanse aanvallende middenvelder annex buitenspeler, zegt in gesprek met RAC 1 dat Roma moet afzien van een juridische strijd. “Ze hebben de macht niet om aan te klagen, want hij heeft niks getekend. Hij heeft zich niet verbonden aan Roma en heeft ook geen reglementen overtreden”, aldus Minguella.

“Ik begrijp dat een geweldige speler is ‘ontsnapt’ voor Roma en ze mogen teleurgesteld zijn, maar verder kunnen ze niets. Roma heeft de fout gemaakt om een overeenkomst met Malcom bekend te maken terwijl ze die eigenlijk niet hadden.” Minguella ‘bevestigt’ daarnaast dat Barcelona met de aankoop van Malcom niet meer in de markt zou zijn voor Willian van Chelsea.

“Barcelona was niet expliciet op de hoogte van de onderhandelingen met Roma, Everton of Internazionale, maar zij wisten wel van interesse van andere clubs, want dat hebben we gecommuniceerd. Zij hadden Willian en Malcom als opties voor de vleugelpositie. De fout van Roma was om de komst bekend te maken en toen werd Barcelona gedwongen een keuze te maken tussen de twee. Dat hebben ze gedaan.”