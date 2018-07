Chelsea versterkt zich met twaalfvoudig Engels international: ‘Een wervelwind’

Robert Green is de nieuwe derde doelman van Chelsea. The Blues bevestigen donderdagochtend via de officiële kanalen dat de 38-jarige sluitpost transfervrij is ingelijfd na zijn vertrek bij Huddersfield Town. Green, die de back-up gaat worden van Thibaut Courtois en Willy Caballero, heeft een eenjarig contract getekend op Stamford Brigde.

De twaalfvoudig Engels international, die deel uitmaakte van de selectie van the Three Lions tijdens het WK’s van 2006 en 2010 en het EK van 2012 speelde in het verleden in totaal meer dan vijfhonderd wedstrijden voor clubs als Norwich City, West Ham United, Queens Park Rangers en Leeds United. Het afgelopen seizoen vervulde hij de rol van reservedoelman bij the Terriers, zonder verder in actie te komen voor die club.

Green laat op de website van zijn nieuwe werkgever uit te kijken naar het nieuwe avontuur: “De afgelopen 24 uur zijn een wervelwind geweest. Je bent aan het nadenken over je carrière en waar je naartoe wil en als je dan een telefoontje als dit krijgt, is het een kort gesprek. Ik heb een dramatische periode achter de rug en kan niet wachten om te beginnen. Ik ben enorm vereerd en het is een sensatie en een eer om hier te zijn.”