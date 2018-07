Wanneer maakt Cristiano Ronaldo zijn debuut voor Juventus?

Cristiano Ronaldo maakte eerder deze maand de sensationele overstap van Real Madrid naar Juventus. Na negen jaar, waarin hij alle mogelijke prijzen won met de Koninklijke, heeft de Portugees het Santiago Bernabéu achter zich gelaten voor een nieuw avontuur in Turijn. De voorbereiding op het nieuwe seizoen is voor zijn ploeggenoten al in volle gang, maar Ronaldo ontbreekt nog. Wanneer mogen we het debuut van Ronaldo voor la Vecchia Signora verwachten?

De vijfvoudig winnaar van de Ballon d’Or zette onlangs zijn handtekening onder een contract tot medio 2022. Juventus telt honderd miljoen euro neer voor de aanvaller, die met Manchester United en Real Madrid in totaal vijf keer de Champions League won en de prijs ook met Juventus in de wacht te slepen. Maar wanneer mogen we Ronaldo in het shirt van Juventus verwachten? Zit een debuut tegen Real Madrid in de International Champions Cup erin? Het antwoord op die laatste vraag is teleurstellend.

Door zijn deelname aan het WK met Portugal, sluit Ronaldo, net als veel van zijn nieuwe collega’s, pas later aan bij de selectie van trainer Massimiliano Allegri. Hierdoor mist hij hoe dan ook de wedstrijd van Juventus tegen zijn oude club Real Madrid op het FedEx Field in Maryland op 4 augustus. De wedstrijd in de ICC tegen Bayern München (2-0 winst) moest hij al missen en ook het duel met Benfica op 28 juli is nog niet aan Ronaldo besteed.

Samen met een aantal andere internationals zoals Paulo Dybala en Blaise Matuidi, sluit Ronaldo zich pas laat in de voorbereiding op het nieuwe seizoen aan bij de selectie van Juve. Ronaldo heeft aangegeven dat hij niet eerder dan 30 juli start met trainen met de Juventus-selectie. Hij werkt daarentegen al wel individuele trainingsessies af op het sportcomplex van zijn nieuwe club.

De 33-jarige aanvaller heeft de intentie uitgesproken om inzetbaar te zijn bij de start van het nieuwe seizoen in de Serie A. Het officiële debuut van Ronaldo bij Juventus kunnen we dan ook verwachten in het weekend van 19 augustus, wanneer de ploeg van Allegri op bezoek gaat bij Chievo in Stadio Marc'Antonio Bentegodi.

Zijn officieuze debuut heeft Ronaldo naar alle waarschijnlijkheid dan al gemaakt. Want op 12 augustus staat in Villar Perosa de traditionele oefenwedstrijd tegen de beloften van Juventus op het programma. Na de komst van Ronaldo was dit duel in een mum van tijd uitverkocht. De organisatie en clubleiding van Juventus hebben nog overlegd om de wedstrijd naar het stadion van Juventus te verplaatsen vanwege het Ronaldo-effect, maar besloten werd om de oefenpartij, zoals altijd, af te werken in Villar Perosa.