Mourinho begrijpt keuze: ‘Niemand heeft dan het recht hem tegen te houden’

Manchester United is momenteel in de Verenigde Staten om zich voor te bereiden op het komende voetbalseizoen. Anthony Martial moest het oefenduel met AC Milan in het kader van de International Champions Cup laten schieten vanwege de naderende geboorte van zijn kind. De Fransman vloog terug naar Parijs om zijn partner Melanie Da Cruz bij te staan, weet ook José Mourinho.

De manager van the Red Devils werd door Martial zelf op de hoogte gesteld van het nieuws. “Ik kwam erachter dat Martial naar Parijs ging toen hij het me vertelde. Twee of drie dagen geleden”, wordt de Portugees geciteerd door verschillende Engelse media. “Als het om persoonlijke omstandigheden gaat, analyseert iedereen dat de weg die diegene kiest, de juiste manier is.”

“En wanneer een man vader gaat worden, in dit geval voor de tweede keer, en hij vervolgens besluit dat het belangrijk voor hem is om te gaan, dan heeft niemand het recht om hem tegen te houden”, besluit Mourinho. Martial wordt al weken in verband gebracht met een definitief vertrek bij United. De Fransman wil meer aan spelen toekomen en diens zaakwaarnemer heeft al aangegeven dat zijn cliënt verder wil kijken.

In hoeverre Mourinho openstaat voor een transfer van Martial, is nog onduidelijk, maar naar verluidt zou de Portugees geen ontevreden spelers in zijn selectie willen hebben. De oefenmeester zei eerder over de kwestie dat ‘je in het leven niet altijd kan doen wat je wil’. De achttienvoudig international van Frankrijk heeft nog een contract voor één seizoen op Old Trafford.