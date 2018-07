‘Zaakwaarnemer reist af naar Amsterdam voor gesprek met Overmars’

Ajax speelde woensdagavond in de Johan Cruijff ArenA tegen Sturm Graz en won met 2-0. Frenkie de Jong maakte deel uit van het elftal van Erik ten Hag dat een goede uitslag neerzette in de tweede voorronde van de Champions League. De verdediger annex middenvelder beaamde na afloop dat er inderdaad interesse is van Barcelona. Een overgang zit naar verluidt nog altijd in het verschiet.

Mundo Deportivo, de Catalaanse sportkrant die bijna dagelijks bericht over de perikelen rond De Jong, meldt donderdag dat zaakwaarnemer Ali Dursun zich zaterdag in Amsterdam meldt om te gaan praten met Marc Overmars, directeur spelersbeleid bij de Amsterdammers. Momenteel is de belangenbehartiger nog in Rome om de overgang van Robin Olsen naar AS Roma definitief af te ronden.

Barcelona blijft azen op de jonge technicus, zo klinkt het, waarbij de ontmoeting tussen Dursun en Overmars als bewijs wordt geleverd. Overmars heeft al aangegeven dat De Jong, net als Matthijs de Ligt en Donny van de Beek, niet te koop zijn. De sportbestuurder maakte kenbaar dat de drie talenten het seizoen 2018/19 ‘gewoon’ te bewonderen zullen zijn in het shirt van Ajax.

De Jong gaf na afloop van het duel aan dat hij wel een keer klaar is met alle berichten vanuit Spanje: “In het begin is het wel leuk natuurlijk, maar nu heb ik langzamerhand zoiets van: van mij hoeft het allemaal niet meer. Of ik er genoeg van heb? Nee, ze mogen schrijven wat ze willen. In het begin vond ik het wel grappig dat ik in Spanje op een voorpagina stond, maar nu heb ik niet meer zoiets als: wat leuk."