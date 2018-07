Tadic beaamt ‘klik’: ‘Goede spelers spreken de taal van het voetbal’

Dusan Tadic maakte woensdagavond zijn debuut voor Ajax door in de tweede helft binnen de lijnen te verschijnen in het duel met Sturm Graz in het kader van de tweede voorronde van de Champions League. De Servische aankoop beaamt in gesprek met Voetbal Inside dat hij op het veld een goed duo vormde met Hakim Ziyech.

“Hij is een goede speler. We hebben een goede klik”, aldus de aanvallende middenvelder annex buitenspeler. “Het was de eerste keer dat we samen speelden, maar goede spelers spreken de taal van het voetbal. Het maakt dan niet uit als je nog nooit met iemand hebt samengespeeld, de taal van het voetbal is belangrijk”, aldus Tadic, die hoopt dat Ziyech blijft.

De spelmaker is ook lovend over de andere ploeggenoten bij Ajax, maar stelt wel dat er nog bij enkele spelers belangrijke ervaring mist. “De andere spelers zijn ook erg slim. Ze hebben alleen ervaring nodig. Ze moeten weten wanneer wat te doen. Dat gaat om goede beslissingen nemen, het agressief zijn zonder bal. Dan hebben we een mooie toekomst.”

Noussair Mazraoui hoopt ook dat Ziyech bij Ajax actief blijft, zo geeft hij aan tegenover AT5. "Toen ik er net bijkwam, coachte hij me veel. Als ik het goed deed, gaf hij een schouderklopje. Als het wat minder ging, ging hij me oppeppen. Nu begrijp ik het allemaal wel. Hij weet wat hij van mij kan verwachten en ik van hem. Buiten het veld zie ik hem als mijn oudere broer die ik niet heb."