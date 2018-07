‘Zeker het laatste jaar heb ik gemerkt dat clubs geen reet om je geven’

NEC versterkte zich woensdag met Joey van den Berg. De middenvelder wordt een seizoen gehuurd van Reading en aansluitend tekent hij voor een jaar met een optie voor nog een jaar. Van den Berg, 32 jaar, stond nog tot volgend jaar zomer onder contract in Engeland, maar wilde weg. NEC was onder meer De Graafschap te slim af, omdat de Nijmegenaren net ietsjes verder wilde gaan en meer zekerheid boden.

In Zuid-Engeland was Van den Berg overbodig. “De eerste training in de voorbereiding moest ik meedoen met Onder-23. Ze probeerden in mijn hoofd te komen”, verklaart Van den Berg donderdag in gesprek met de Gelderlander. “Ze dachten: 'Die gaat wel weg'. Maar ik ging geen jaar salaris weggooien. Ik bleef gewoon zitten, al hadden ze me bij Onder-17 neergezet. Zeker het laatste jaar heb ik gemerkt dat clubs geen reet om je geven.”

Afgelopen seizoen ontliep Van den Berg ternauwernood degradatie naar het derde niveau van Engeland, nota bene na een eerste contractjaar waarin men net naast promotie naar de Premier League greep. “We verloren zoveel wedstrijden. In het begin zat ik me nog op te vreten. Maar niemand in de kleedkamer maakte zich verder druk. Het ergste was dat ik het op een gegeven moment ook nog ging accepteren.”

Van den Berg ziet zijn avontuur in Engeland niet als een mislukking. “Ik heb in stadions van zulke grote clubs gespeeld, onvoorstelbaar. Maar de laatste maanden waren een sleur. Ze wilden elke keer meer van me. Ik ben blij dat ik er vanaf ben. Toedeledokie.” Na zijn actieve loopbaan kan hij wellicht binnen NEC aan de slag. “Dat is voor mij belangrijk. Ik ben 32 jaar. Als ik 35 haal, heb ik het goed gedaan in mijn ogen. Maar het hoeft niet. Als NEC zegt: 'Ja Joey, rot maar op'. Dan ben ik ook weg. Van mijn kant kan het ook zo zijn.’’