De Boer lyrisch over ‘trotse’ Ajacied: ‘Iemand die dwars door muur heengaat’

Ajax wist woensdagavond met 2-0 te winnen van Sturm Graz in de Johan Cruijff ArenA. Kaj Sierhuis zal het duel in de tweede voorronde van de Champions League voor altijd blijven herinneren, want de spits maakte zijn officiële debuut in het eerste van Ajax door Klaas-Jan Huntelaar te vervangen. In gesprek met AT5 zegt Sierhuis dat hij 'een geweldig gevoel' heeft overgehouden aan het duel.

“In de tweede helft moesten veel jongens warmlopen, maar ik hoefde nog niet. Toen ik uiteindelijk toch moest warmlopen, zeiden ze wel: ‘Even kort en fel.’ Ik dacht: oké, het kan weleens gaan gebeuren. Het is schitterend. Ook nog in de Champions League in een volle ArenA. Iets mooiers kun je bijna niet verzinnen”, glundert de jongeling.

Sierhuis had een plek in de Ajax-selectie door een blessure bij Kasper Dolberg. “Het is klote voor Kasper. Maandag werd ik gebeld met de mededeling dat ik dinsdag in de ArenA moest trainen. Ik dacht wel: het is wel een mooie wedstrijd. Als Kasper het niet haalt, ben ik er klaar voor om op de bank te zitten. Dit is mijn elfde seizoen bij Ajax. Nu heb ik mijn debuut, waar ik heel trots op ben en mag zijn, gemaakt.”

Frank de Boer was bij Ziggo Sport lovend over Sierhuis: "Hij is een échte spits, iemand die dwars door de muur heengaat. Hij is altijd aanwezig bij de eerste paal. Als de bal er tussen valt, zal hij er tussen zitten." De ex-trainer van Ajax is van mening dat de spits het karakter heeft om Ajax 1 te halen: "Maar of hij die finesse heeft? Het gaat er als spits om dat je goals maakt en dat doet hij meestal heel goed."