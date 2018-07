PSV gaat toch poging wagen voor ‘te dure en onhaalbare Guti’

PSV bekijkt de mogelijkheden om Érick Gutiérrez aan de selectie toe te voegen, zo meldt het Eindhovens Dagblad donderdag. De middenvelder wordt al maanden met een transfer naar Eindhoven in verband gebracht, ook al werd hij als te duur en onhaalbaar bestempeld. Desondanks waagt PSV toch een poging om de Mexicaans international annex goede vriend van Hirving Lozano los te weken bij Pachuca, zo klinkt het.

Mocht Gutiérrez komen, dan zou dat een reden kunnen zijn voor Lozano om deze zomer in Eindhoven te blijven. Beiden kennen elkaar onder meer van hun gezamenlijke periode bij Pachuca en maakten deze zomer deel uit van de Mexicaanse WK-selectie, al speelde Gutiérrez geen minuut op het toernooi. Hij werd op het allerlaatste moment toevoegd aan de selectie van el Tri.

Gutiérrez moet volgens het regionale dagblad rond de vijftien miljoen euro kosten, vanwege zijn nog twee jaar doorlopende contract, en is derhalve in principe geen haalbare kaart voor PSV. Dat was Lozano aanvankelijk ook niet, maar de regerend landskampioen slaagde er via een fors doorverkooppercentage van naar verluidt tientallen procenten toch in om de Mexicaan een jaar geleden naar Eindhoven te halen.

Guti wordt gezien als interessant voor de huidige selectie van trainer Mark van Bommel en heeft zijn interesse voor een stap naar PSV nooit onder stoelen of banken gestoken. Clubpresident Jesús Martínez Patiño gaf bijna een jaar geleden ook al aan dat hij bereid was om zaken te doen met de Eindhovense club, indien het voorstel marktconform zou zijn.