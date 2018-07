Tottenham deelt Kluivert en consorten tik uit; Salah schittert tegen Man City

Tottenham Hotspur is het toernooi om de International Champions Cup goed van start gegaan. Het team van Mauricio Pochettino was in San Diego met 4-1 te sterk voor AS Roma, dat na drie minuten als eerste de score had geopend. Manchester City stapte in de confrontatie met Liverpool in New Jersey als verliezer van het veld. Mohamed Salah scoorde ruim een minuut na zijn entree, waarna Sadio Mané een late strafschop benutte.

AS Roma - Tottenham Hotspur 1-4

Patrik Schick maakte al na enkele minuten spelen op aangeven van Javier Pastore zijn vijfde doelpunt in zijn derde oefenduel. De Londenaren zorgden echter al snel voor de ommekeer. Fernando Llorente, die profiteerde van de afwezigheid van Harry Kane, kopte een van richting veranderde voorzet van Luke Amos tegen de touwen en maakte ook de 1-2 uit een rebound, na een goede kans voor Lucas Moura.

De eindstand verscheen nog voor rust op het scorebord: Moura kopte een voorzet van Serge Aurier in het net en schoot vlak voor rust laag de 1-4 binnen. Justin Kluivert werd na 52 minuten in het veld gebracht, ten koste van Cengiz Ünder. In de tweede helft maakten ook spelers als Heung Min-Son, Davinson Sánchez, Daniele De Rossi, Edin Dzeko en Kevin Strootman hun opwachting.

Manchester City - Liverpool 1-2

Loris Karius behield zijn basisplaats na zijn ongelukkige optreden tegen Borussia Dortmund en ook Virgil van Dijk verscheen aan het startsignaal in het MetLife Stadium. Josep Guardiola kon daarentehen nog niet over veel spelers beschikken en stuurde een elftal met onder meer Riyad Mahrez en Claudio Bravo het veld in. In een eerste helft waarin de kansen op een hand te tellen waren, was de beste mogelijkheid voor Lukas Nmecha na een goede steekpass van Mahrez. Karius had echter een goede reactie in huis.

Na nog geen uur spelen schudde Jürgen Klopp zijn hoofd. Invaller Leroy Sané was Van Dijk en Nathaniel Clyne te slim af en passeerde doelman Caoimhim Kelleher: 1-0. Salah maakte enkele minuten later zijn entree en kopte al na dik een minuut de 1-1 tegen de touwen. Manchester City had geen antwoord op de ingevingen van Salah, die daarna onder meer de lat raakte. In de 94e minuut viel de beslissing: na een onhandige charge van Tosin Adarabioy op Dominic Solanke tekende Mané vanaf elf meter voor de 1-2.