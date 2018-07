Sevilla stuurt vijftien miljoen euro naar Frankrijk voor opvolger van Lenglet

Joris Gnagnon mag zich officieel speler van Sevilla noemen. De Zuid-Spaanse club maakt woensdagavond laat in een officieel statement bekend dat de verdediger een contract voor vijf seizoenen heeft ondertekend. De 21-jarige Gnagnon komt over van Stade Rennes, dat een bedrag van vijftien miljoen euro voor de Frans jeugdinternational tegemoet kan zien.

Met Gnagnon heeft Sevilla de opvolger van Clément Lenglet aangetrokken: laatstgenoemde maakte eerder deze maand voor 35,9 miljoen euro de overstap naar Barcelona. Sevilla versterkte het centrum van de defensie woensdag ook met Sergi Gómez, die voor vijf miljoen euro is overgekomen van Celta de Vigo en tot medio 2022 op de loonlijst is gezet.

Sevilla had ook interesse in Harold Moukoudi, maar de verdediger van Le Havre lijkt nu de leemte van Gnagnon in Rennes op te gaan vullen. Gnagnon, die Ivoriaanse roots heeft, maakte in januari 2016 zijn debuut in de hoofdmacht van de Ligue 1-club, die hij zodoende na 79 duels reeds verlaat.

Technisch directeur Joaquín Caparrós staat welwillend tegenover het vertrek van Nicolás Pareja of Daniel Carriço, nu de club zich met Gnagnon en Gómez heeft versterkt. De Spaanse club trok eerder Roque Mesa, Tomas Vaclik en Ibrahim Amadou al aan.