Ten Hag: ‘Het ligt niet meer zo zwart-wit, dan blijft Ziyech met alle liefde'

Erik ten Hag hoopt dat Hakim Ziyech in september nog bij Ajax voetbalt als de transfermarkt weer op slot zit. De oefenmeester vond de middenvelder annex Marokkaans international ‘weergaloos’ spelen tegen Sturm Graz (2-0), in het kader van de tweede voorronde van de Champions League. “Hij scoorde niet alleen, ik heb ook van zijn positiespel genoten.”

“In het voorjaar heeft Hakim aangegeven dat hij een transfer wilde maken”, lichtte Ten Hag in gesprek met Ziggo Sport toe. “Dat was ook een afspraak tussen hem en Ajax. Dat moest ik respecteren. Maar inmiddels ligt dat niet meer zo zwart-wit. Als een geïnteresseerde club niet aan zijn ideale plaatje voldoet, dan blijft hij met alle liefde bij Ajax.”

Ajax heeft met de komst van Dusan Tadic op een vertrek van Ziyech ingespeeld, maar de club lijkt ‘een luxeprobleem’ te prevaleren indien de spelmaker daadwerkelijk graag nog een seizoen in Amsterdam blijft. De 25-jarige Ziyech heeft nog een contract tot medio 2021 met de hoofdstedelingen.

“Ik heb na een paar dagen de knop omgezet, ik moet me focussen op wat komen gaat. Zulke wedstrijden hoor je gewoon te winnen. Ik ben hier om over de wedstrijd te praten, niet over mijn toekomst”, zei Ziyech woensdagavond zelf. “Het gaat niet alleen om mij, maar ook om Ajax. We moeten er met zijn allen voor gaan.”