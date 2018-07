Ten Hag geniet: ‘Je ziet direct dat Hakim Ziyech en Dusan Tadic elkaar opzoeken’

Bij Erik ten Hag overheerste na de belangrijke overwinning op Sturm Graz (2-0) in de Champions League grotendeels tevredenheid. De coach van Ajax zag ’goede aanvalspunten’, maar ook verdedigend gaf Ajax weinig weg. “Daarin was Frenkie de Jong erg belangrijk. Het stond als een huis totdat hij geblesseerd weg viel. Echt genieten om te zien hoe hij daar invulling aan gaf. Iedereen weet ook dat hij op het middenveld het ritme van de ploeg kan bepalen."

"Het was een schitterende Europese avond. Een mooi begin van de competitie. We zijn net bij elkaar en als je dit dan op de mat kan leggen... Goede aanknopingspunten”, vertelde Ten Hag in gesprek met Ziggo Sport. De oefenmeester kreeg de vraag of hij ook gewerkt had aan het spel van Ajax, omdat Noussair Mazraoui vaker dieper had kunnen staan. "Dat had ook te maken, omdat Nico Tagliafico aan de andere kant te breed stond. Want Sturm Graz is wel een sterke tegenstander die heel goed kan counteren.”

“Ze zijn levensgevaarlijk bij de spelhervattingen en daar moesten we bedacht op zijn. Ik vond dat Nous dat heel goed invulde," zo gaf hij aan. Ook vond Ten Hag het mooi om te zien hoe het publiek reageerde op de invalbeurten van Dusan Tadic en Daley Blind. “De sfeer in het stadion was de hele avond goed. Ik vond het prachtig hoe het publiek reageerde op Tadic en Blind, toen gebeurde er echt wat.”

“Daar hadden we ook een beetje op ingespeeld. Je ziet direct dat Hakim Ziyech en Tadic elkaar opzoeken, dat zijn rasvoetballers en die begrijpen en vinden elkaar direct. Dat klikt.” Ten Hag zal nu knopen moeten doorhakken, nu Blind en Tadic zijn aangesloten en de selectie op de geblesseerden Kasper Dolberg en Joël Veltman na redelijk compleet lijkt. “Het zou kunnen dat ik een luxeprobleem krijg, maar dat is alleen maar goed. Als het goed is gaan we ook heel veel wedstrijden spelen, dus we zullen iedereen nodig hebben.”