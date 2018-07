Supporters van Ajax raken Blind: ‘Daar ben ik ontzettend blij mee’

Daley Blind maakte woensdagavond zijn officiële rentree in het tenue van Ajax. De verdediger annex middenvelder kwam in het Champions League-duel met Sturm Graz (2-0) zes minuten voor tijd als vervanger van Carel Eiting binnen de lijnen. Blind was erg blij met de waardering die hij kreeg van de supporters van Ajax.

“Het begon al bij de warming-up. Het applaus en de waardering van het publiek voelt gewoon ontzettend goed. Daar ben ik ontzettend blij mee”, vertelde Blind in gesprek met Ziggo Sport. “Dat zijn toch momenten waar je het voor doet en wat je niet snel vergeet en met je mee brengt. Dat zijn mooie dingen.”

Blind kreeg de vraag of van tevoren reeds was afgesproken dat hij zou gaan invallen. "Ik heb het er natuurlijk over gehad, maar het is geen oefenwedstrijd. Het is een belangrijke pot en het moment moet dan wel daar zijn”, lichtte Blind toe. “De trainer wist wel dat hij op me kon rekenen als het nodig is en dat is niet van te voren gepland. Maar ik ben er wel blij mee natuurlijk."

Blind kijkt met een goed gevoel terug op de voorbije periode. “Ik denk dat we een hele gretige groep hebben. Ook een goede mix in de groep van jong en oud, ervaring in de ploeg," zo gaf hij aan. "Nu moeten we zorgen dat we met z'n allen dezelfde kant op kijken en voor iets moois gaan zorgen. Vandaag is een eerste goede stap gezet.”